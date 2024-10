La 13è édition du Festival international maghrébin du film d’Oujda, du 5 au 9 novembre

dimanche, 20 octobre, 2024 à 17:39

Oujda – La 13ème édition du Festival international maghrébin du film d’Oujda se tiendra, du 5 au 9 novembre prochain, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l’initiative de l’association Ciné-Maghreb.

Organisée sous le thème «Le cinéma entre la citoyenneté et l’appartenance humaine», cette édition sera marquée par la projection de plus de 25 films dans le cadre des compétitions officielles de long et court métrage, avec une sélection spéciale pour les enfants et des projections en plein air dans divers lieux emblématiques de la ville d’Oujda, selon un communiqué de l’association.

Le jury de la compétition des longs-métrages sera présidé par le réalisateur marocain de renom Idriss Lamrini, avec comme membres la scénariste, réalisatrice de documentaires et actrice espagnole Mercedes Ortega, le directeur du festival “Cinéalma”, le producteur et réalisateur Charles Scibetta, l’écrivaine, conférencière et réalisatrice tunisienne Mirvet Medini Kamoun, ainsi que l’actrice angolaise Verónica Tshanda.

Le festival qui rendra hommage à des figures majeures du cinéma et des arts, proposera également une série d’ateliers, séminaires, tables rondes, Master classes, ainsi que des rencontres avec des célébrités et invités d’honneur, précise la même source.

Le festival vise à contribuer à l’animation de la scène artistique maghrébine, au renforcement des liens entre les peuples et les cultures, en plus de développer et de célébrer l’industrie cinématographique.