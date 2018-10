15è édition des Andalousies Atlantiques d’Essaouira : les Cantors Anass Belhachemi et Hay Korkos célèbrent majestueusement la saga judéo-musulmane

vendredi, 26 octobre, 2018 à 19:27

Essaouira – Les Cantors Anass Belhachemi et Hay Korkos se sont produits, vendredi à Essaouira, le temps de célébrer dans la convivialité et la fraternité, cette véritable saga judéo-musulmane encore très présente au Maroc, et dont la cité des alizés a choisi d’être l’incarnation.