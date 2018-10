15è édition des Andalousies Atlantiques: Vibrant hommage aux grands poètes d’Al Andalous, Muhiyiddin Ibn Arabi et Salomon Ibn Gabirol, par les artistes Saïd Belcadi et Curro Pinana

dimanche, 28 octobre, 2018 à 11:10

Essaouira – Dans une ambiance captive et inouïe, l’espace emblématique de Dar Souiri à Essaouira a accueilli, samedi après-midi, un concert exaltant et riche en couleurs, signé Saïd Belcadi et Curro Pinana, le temps de rendre un vibrant hommage aux deux grands poètes d’Al Andalous : Muhiyddin Ibn Arabi et Salomon Ibn Gabriol.