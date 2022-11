19è Festival International du Film de Marrakech: “ASTRAKAN” de David Depesseville à la rencontre des cinéphiles

mercredi, 16 novembre, 2022 à 15:14

Marrakech – Le long métrage “ASTRAKAN” du réalisateur français David Depesseville a été projeté, mercredi à la Cité ocre, dans le cadre de la compétition officielle de la 19è édition du Festival International du Film de Marrakech, organisée jusqu’au 19 novembre sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

A travers l’histoire d’un jeune orphelin à passé trouble, ce premier long métrage de David Depesseville projeté lors de la 5è journée de la compétition officielle du Festival, transporte les cinéphiles dans un voyage émotionnel éternel.

La vision créative et mystérieuse du réalisateur combinée à la performance étonnante du jeune acteur, dont les sourires et les confusions touchent les profondeurs des âmes d’enfant de chaque spectateur, rendent cette œuvre cinématographique de 104 minutes à la fois émouvante et intemporelle.

Le film braque ainsi les projecteurs sur “Samuel” qui est un orphelin de douze ans à l’allure sauvage et placé depuis quelques semaines dans le Morvan chez “Marie”, “Clément” et leurs deux garçons. Samuel s’émancipe, découvre les sensations et les troubles de son âge.

Très vite, “Samuel” va devoir faire la connaissance de sa nouvelle famille et de leurs éventuels secrets : “Marie” se débat entre ses sentiments et son besoin d’argent, “Clément” oscille entre sévérité et tendresse maladroite et “Hélène”, la petite voisine, va aider “Samuel” en l’accompagnant dans son nouveau quotidien.

Exprimant ses remerciements aux organisateurs du Festival International du Film de Marrakech, M. Depesseville s’est dit honoré de pouvoir projeter son premier long métrage à Marrakech.

Le réalisateur a, par la même occasion, souligné que s’est à la fois “excitant” et “terrifiant” de projeter sa première expérience en longs métrages, espérant que le film soit apprécié par le public.

Astrakan (2022) a été présenté en première mondiale au Festival International du Film de Locarno.

Né en 1976 à Nevers, David Depesseville étudie le cinéma à Montpellier et devient premier assistant-réalisateur sur de nombreux projets, dont le film de “Sophie Letourneur”, avant de réaliser son premier court métrage en 2005, “Ci-gît l’amour”, suivi des courts métrages “Le Dépeuplé”, “Les Lendemains qui chantent”, “Les Thugs” et “La Dernière plaine”.

Quatorze longs-métrages sont en lice pour décrocher “l’Étoile d’Or” dans le cadre de la compétition officielle du 19ème Festival International du Film de Marrakech.

Outre “ASTRAKAN” de David Depesseville (France), les films en compétition sont “LE BLEU DU CAFTAN” de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, “RICEBOY SLEEPS” d’Anthony Shim, “ALMA VIVA” de Cristèle Alves Meira (Portugal), “ASHKAL” de Youssef Chebbi (Tunisie), “AUTOBIOGRAPHY” de Makbul Mubarak (Indonésie), “CHEVALIER NOIR” (A Tale of Shemroon) d’Emad Aleebrahim Dehkordi (Iran) et FARAWAY SONG (Cañçao ao Longe) de Clarissa Campolina (Brésil).

Sont également en lice “RED SHOES” (Zapatos rojos) de Carlos Kaiser Eichelmann (Mexique), “PETROL” d’Alena Lodkina (Australie), “SAVAGE” (Amina) d’Ahmed Abdullahi (Suède), “SNOW AND THE BEAR” (Kar ve Ayı) de Selcen Ergun (Turquie), “THE TASTE OF APPLES IS RED” (Ta’am al-tufah, ahmar) d’Ehab Tarabieh (Syrie) et “FOUDRE” (Thunder) de Carmen Jaquier (Suisse).