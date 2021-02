1er Colloque international de linguistique, les 11 et 12 mars à Marrakech

jeudi, 25 février, 2021 à 21:13

Marrakech – La première édition du colloque international de linguistique se tiendra, les 11 et 12 mars à Marrakech, sous le thème “La linguistique à la croisée des sciences : entre éclatement disciplinaire et dialogue interdisciplinaire”.

Initiée par le Laboratoire Linguistique et Référentiels Culturels relevant de la Faculté de la Langue arabe (Université Cadi Ayyad de Marrakech), cette rencontre, qui rendra hommage à feue la professeure Mme Hayat Kertaoui, vise à mettre en lumière l’interpénétration entre la linguistique et les autres domaines de connaissances, à travers le partage des expériences et expertises de spécialistes et la présentation d’études de cas, soulignent les organisateurs.