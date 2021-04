1er Salon virtuel du livre universitaire : La Faculté des Lettres de Marrakech présente son dernier ouvrage “Figures francophones”

lundi, 26 avril, 2021 à 23:17

Marrakech – La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Marrakech relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCA) a présenté son dernier ouvrage collectif “Figures francophones” dans le cadre de la première édition du Salon virtuel du Livre Universitaire, qui se poursuit jusqu’au 27 avril.

Dédié à la mémoire de l’enseignante “Feue Hayat Kertaoui, l’initiative de cet ouvrage, et en souvenir de toutes les actions qu’elle a menées en tant que chercheuse, pédagogue, directrice de laboratoire, de doctorats et titulaire de la chaire Senghor”, ce dernier né des travaux du laboratoire LIMPACT relevant de la Faculté des Lettres de Marrakech, réunit un certain nombre de contributions de collaborateurs et d’enseignants, dont Hanane Essaydi, Mohamed Martah, Mohamed Lahlou, Fatima Zahra Benkhalouq, Wahiba Moubchir, Ayoub Bouhouhou, Feue Hayat Kertaoui, Fatima Zahra Iflahen, Lalla Khadija Alaoui Yousfi, Malika Elouali et Laïla Binebine.