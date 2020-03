La 1ère édition du festival de la culture indienne au Maroc “Naghma Zwina”, du 24 mars au 5 avril

mardi, 3 mars, 2020 à 21:44

Casablanca – La première édition du festival de la culture indienne au Maroc “Naghma Zwina” (une belle mélodie), aura lieu du 24 mars au 5 avril dans plusieurs villes du Royaume, ont annoncé, mardi à Casablanca, les organisateurs de cet événement.

Initié conjointement par l’Ambassade de l’Inde au Maroc et la société d’arts et de divertissement Teamwork Arts, ce festival culturel qui se déroulera dans 6 villes du Royaume (Rabat-Casablanca-Marrakech-Tanger-Fès-Ben Guerir), vise à développer davantage les collaborations et les partenariats artistiques entre l’Inde et le Maroc, ont indiqué les organisateurs lors d’une rencontre avec la presse.