Plus de 25.000 pièces archéologiques restituées seront mises à la disposition des étudiants et du grand public

vendredi, 26 février, 2021 à 15:24

Rabat – Plus de 25.000 pièces archéologiques, qui ont été saisies en France en 2005 et 2006 au cours de trois contrôles douaniers et restituées au Maroc, seront mises à la disposition des étudiants, du monde académique et du grand public, a indiqué vendredi à Rabat le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous.

“Toutes ces pièces archéologiques, patrimoniales et géologiques ont d’abord pour vocation d’être à la disposition des étudiants marocains, notamment ceux de l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP), du monde académique, des chercheurs et du grand public”, a-t-il souligné lors de la cérémonie de présentation de la collection patrimoniale rapatriée au Maroc.