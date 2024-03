La 25ème édition du Festival Gnaoua marquera le début d’un nouveau chapitre porteur de projets structurants et durables (Naila Tazi)

mercredi, 20 mars, 2024 à 10:29

Casablanca – La 25ème édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira, qui aura lieu du 27 au 29 juin prochain, marquera le début d’un nouveau chapitre résolument tourné vers l’avenir et porteur de projets structurants et durables, a souligné, mardi soir à Casablanca, la directrice et productrice de ce festival, Neila Tazi.