Lecture : plusieurs initiatives pour utiliser le temps de confinement à bon escient

mardi, 21 avril, 2020 à 12:11

-Par Abdelhakim Khirane-

Rabat – Le confinement dicté par une force majeure ne signifie aucunement le repli sur soi et la condamnation à passer ses journées à maudire les ténèbres et la pandémie, et à suivre, impuissant, la succession des jours en attendant la levée de la quarantaine, car, comme disait le dicton, “perdre le temps c’est perdre plus que du sang”.

En vue que la période de confinement soit efficace et fructueuse, et même plus bénéfique que le temps des conditions normales, décrit par le vizir Yahya Ibn Hubayra comme étant volatile, plusieurs initiatives ont été prises dans le but de valoriser cette période de façon à réaliser un double objectif, embellir l’intellect et se libérer des pressions et des préoccupations engendrées par la situation actuelle.

Ainsi, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) a pris l’initiative de proposer une sélection de livres audio, accessible via son site internet, qui comprend les ouvrages des plus grands auteurs qui ont marqué la littérature arabe dont Al Jahed (Al Boukhalaa), Ibn al-Muqaffa (Kalila wa dimna), Ibn Khaldoun (Al Mouqadima), Taha Hussein (Al Ayam) ou encore Najib Mahfoud (Khan Al-Khalili).

La BNRM propose également des ouvrages d’auteurs français ou traduits en langue française dont Les Misérables de Victor Hugo, Hamlet de William Shakespeare, L’Alchimiste de Paulo Coelho et Psychologie des foules de Gustave Le Bon.

Afin de faire profiter les plus jeunes, à leur tour de cette “alimentation spirituelle”, la BNRM a sélectionné une liste de liens contenant des livres audio et des livres électroniques destinés à développer la créativité et l’imagination des enfants, à travers des milliers d’histoires destinées à cette catégorie d’âge à lire en ligne ou à télécharger dans de nombreuses langues.

La BNRM a, en outre, annoncé sa décision de diversifier son offre bibliothéconomique, dans le but de permettre aux usagers inscrits à la bibliothèque de profiter d’un accès gratuit à l’ensemble de ses bouquets électroniques contenant des milliers de livres, de revues et de contenus numérisés de grande qualité qui couvrent l’ensemble des domaines du savoir et accessibles librement aussi bien aux chercheurs, qu’aux étudiants ou à tout autre personne manifestant de l’intérêt pendant la durée de cette période de confinement sanitaire.

L’établissement a mis à la disposition des chercheurs et des étudiants, sur son portail électronique, une liste “remarquable” d’éditeurs, de fournisseurs et de bibliothèques qui offrent l’accès à une partie ou à toutes leurs ressources électroniques gratuitement avec possibilité de téléchargement”, précisant que cette liste est mise sur le portail de la bibliothèque sous le signe: #ghi b clik maktabat al alam bin yedik.

En vue de diversifier le lectorat et le rendre largement accessible, l’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) a annoncé à son tour la mise à disposition à travers le site web de l’Organisation (www.icesco.org), de tous les contenus numériques de la Rabita, notamment la plateforme RAED, le Musée de la science et de l’architecture, le Musée de l’histoire des sciences et du Portail de la Rabita Mohammadia des Oulémas.

Ces contenus fournissent des cours scientifiques numériques dans les domaines des sciences islamiques, dans le but de disséminer un Islam de modération et de juste-milieu et diffusent des connaissances religieuses sûres. Ils comprennent également des ouvrages pour déconstruire le discours extrémiste en ligne et fournir un modèle éclairant grâce à des technologies modernes, des outils cognitifs et des concepts linguistiques précis.

Dans le but de favoriser la lecture notamment, auprès des générations montantes, des acteurs de la scène culturelle au niveau régional se sont impliqués dans l’organisation de défis de la lecture au profit des élèves, les incitant à lire davantage dans ces circonstances exceptionnelles et mettant en évidence leurs talents et capacités créatives d’exprimer leurs idées et présenter des résumes des livres, histoires et romans dans différentes langues.

Étant donné la situation actuelle marquée par l’augmentation du stress et de l’angoisse, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Marrakech relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCAM) vient de se doter d’une Cellule d’écoute et de soutien psychologique et éducatif à distance, composée de psychologues, qui œuvrera à être à l’écoute et en communication constante avec les apprenants, qui font face à des difficultés d’adaptation avec la situation actuelle induite par la pandémie du coronavirus.

La cellule d’écoute est composée de 16 intervenants et acteurs pédagogiques qui fourniront des informations et des renseignements aux apprenants, afin de les aider à mieux surmonter les difficultés psychologiques, le stress et le manque de concentration pouvant engendrer des difficultés d’apprentissage et d’adaptation.

La cellule devra permettre également de nouer des contacts directs avec les apprenants et leurs parents et tuteurs, tout en veillant à être à leur écoute et prêt à leur fournir un soutien psychologique et éducatif, outre des conseils et des renseignements utiles pour surmonter cette situation délicate.