Dakhla : Un concours éducatif pour soutenir la créativité en période de confinement

dimanche, 26 avril, 2020 à 9:38

Dakhla – L’établissement de créativité artistique et littéraire, relevant de la Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale d’Oued Eddahab, organise un concours éducatif et ludique intitulé “Faire de la quarantaine une opportunité de créativité et d’épanouissement”, au profit des élèves créateurs du Maroc et de l’étranger.