La 2è édition du Festival Rabat-Comedy international film, du 12 au 26 juin en format digital

jeudi, 3 juin, 2021 à 11:37

Le Maroc représente pour l’Europe et la France un partenaire “incontournable” en matière de politique migratoire et de lutte contre le terrorisme, a souligné le président du groupe d’amitié interparlementaire France-Maroc à l’Assemblée nationale et commissaire aux affaires étrangères, Mustapha Laabid.