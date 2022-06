La 2éme édition du festival “Dakhla poèmes et cordes” du 01 au 03 juillet

jeudi, 30 juin, 2022 à 14:55

Dakhla – La direction régionale de la Culture de Dakhla-Oued Eddahab organisera, du 01 au 03 juillet à Dakhla, la 2éme édition du festival “Dakhla poèmes et cordes”.

Initiée sous le thème “la musique, un pont d’amabilité”, cette manifestation culturelle qui intervient dans le sillage de la célébration de la Fête de trône et de la Journée internationale de la musique, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la composante culturelle du programme de développement intégré de la région, indique un communiqué de la direction régionale de la Culture.

Organisé en collaboration avec la wilaya de la région Dakhla-Oued Eddahab, le Conseil régional et le Conseil communal, cet évènement artistique vise à promouvoir l’animation culturelle et musicale au niveau de la région.

Le festival verra la participation d’une constellation d’artistes, de poètes et de conteurs marocains et mauritaniens, souligne le communiqué, notant que le programme de cette manifestation prévoit des soirées musicales agrémentées par une brochette d’artistes et de musiciens munis des instruments de musique traditionnels, en l’occurrence le “Tidinite”, le “Nifara” ou l'”Ardîn”.

Le public sera au rendez-vous avec des soirées éclectiques en plein air dans la place Hassan II, un des principaux lieux de la perle du Sud.