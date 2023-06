2ème édition de la Nuit des Musées et des Espaces Culturels: l’écrivain Kebir Mustapha Ammi présente une conférence intitulée “Arts et Littérature”

vendredi, 16 juin, 2023 à 20:09

Rabat – Dans le cadre de la 2ème édition de la Nuit des Musées et des Espaces Culturels, l’écrivain Kebir Mustapha Ammi présentera, jeudi, à l’auditorium du musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, une conférence intitulée “Arts et Littérature”.

Selon un communiqué de la Fondation Nationale des Musées (FNM), l’écrivain mettra en avant à cette occasion “les intersections et les influences réciproques entre ces deux formes d’expression (Arts et Littérature)”, illustrées à travers son nouveau roman, “À la recherche de Glitter Faraday” qui mène du Maghreb avec les Black Panthers vers le sud des États-Unis sur fond de jazz qui rythme tout le roman.

Cette rencontre culturelle qui démarre à 19 heures est “ouverte au public et constitue une occasion unique pour découvrir l’univers de Kebir Mustapha Ammi et les multiples dimensions qui caractérisent son œuvre”, indique la même source, relevant qu’une séance de signature de son livre est prévue à la fin de cette conférence.