La 2ème édition de “The FoodEshow”, du 9 au 12 mars

mercredi, 24 février, 2021 à 16:04

Le Maroc offre aux pays du Golfe un accès à un immense marché de plus d’un milliard de consommateurs dans plus de 60 pays, grâce à sa situation géographique et sa présence à la fois forte et équilibrée sur les continents africain et européen, et aussi aux accords de libre-échange total qu’il a récemment signés avec plusieurs pays, souligne mercredi le site d’information “Sky News Arabia”.