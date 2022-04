La 3è édition de la Ligue Nationale d’Improvisation Théâtrale “Nojoum” fait escale à Marrakech

dimanche, 17 avril, 2022 à 15:30

Marrakech – Le coup d’envoi a été donné, samedi soir à la cité ocre, à la 3è édition de la Ligue Nationale d’Improvisation Théâtrale “Nojoum”, visant à sélectionner la troupe théâtrale qui représentera Marrakech dans la finale de ce concours prévue à Casablanca.

Initiée par la Fondation Ali Zaoua et les centres culturels “les Etoiles”, cette compétition artistique vise à promouvoir l’improvisation théâtrale auprès d’un large public et d’en faire une spécialité et un genre théâtral à part entière à l’instar de plusieurs pays.