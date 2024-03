La 3è édition de la résidence artistique BD Khaliya, du 4 au 10 mars à Casablanca

vendredi, 1 mars, 2024 à 17:32

Rabat – La troisième édition de la résidence artistique BD Khaliya, qui réunit les jeunes talents marocains d’ici et d’ailleurs, se tiendra du 4 au 10 mars prochain au Studio Hiba à Casablanca à l’initiative du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), la Fondation Al Mada et la Fondation Hiba.

Placée sous le thème “Khaliya d’ici et d’ailleurs”, cette édition spéciale offre, pour les jeunes auteurs et illustrateurs de bandes dessinées marocains, qu’ils soient établis au pays ou résidant à l’étranger, une opportunité unique qui va bien au-delà de la simple création artistique pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre les jeunes des deux rives, indique un communiqué des organisateurs.

Cette initiative renforce les liens interculturels et offre une vitrine pour promouvoir la diversité et les dynamiques de la migration marocaine, à la fois au Maroc et à l’étranger, relève la même source, notant que cette édition permet de créer des débouchés professionnels pour les jeunes talents, leur assurant une visibilité internationale tout en contribuant à propulser la bande dessinée comme une forme artistique majeure.

“Cette année, sous l’impulsion du CCME et en collaboration avec la Fondation Al Mada, la résidence accueillera pour la première fois des jeunes talents du Maroc et ceux de la diaspora, sous la tutelle de deux artistes émérites venus du Maroc et de France, Zineb Benjelloun et Rakidd, dans un projet ouvert à l’échelle internationale”, indique-t-on.

Pour cette nouvelle version du projet Khaliya, 84 demandes de participation ont été reçues suite à l’appel à candidatures lancé par les trois institutions, précisent les organisateurs, faisant savoir que 11 jeunes artistes auront l’opportunité de prendre part à cette expérience.

Dans le cadre de cette résidence artistique, des masters class en ligne, axés sur l’écriture de scénarios et le partage d’expériences, ont été dispensés avec la participation de professionnels du Maroc et de l’étranger, à savoir Hicham Lasri (réalisateur, scénariste, auteur de roman graphique) et Aniss EL Hammouri (auteur de BD).

Mettant en lumière le travail réalisé à travers des expositions, des présentations et des invitations à des festivals, cette édition de “Khaliya d’ici et d’ailleurs” joue un rôle crucial dans la reconnaissance et la valorisation de cet art, tant sur le plan local qu’international.

La Fondation Hiba a lancé l’initiative “Khaliya”, une résidence artistique dédiée à la bande dessinée, dans le but de stimuler la création, mettre en valeur les talents et promouvoir ce genre artistique.

Compte tenu que la bande dessinée reste encore relativement peu explorée au Maroc, malgré une communauté artistique dévouée, des programmes de formation adaptés et un intérêt croissant du public, la Fondation Hiba organise des résidences artistiques depuis 2019 afin de dynamiser le secteur, favoriser la production nationale et soutenir les artistes, selon la même source.

Les éditions précédentes de la résidence BD “Khaliya” ont réuni un total de 20 artistes pour la publication de la première bande dessinée sur un thème ouvert, suivie d’une seconde édition sur le thème de la mort, intitulée “Khatar L’mawt”.