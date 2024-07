3è Prix national des arts plastiques au titre de l’année 2024: Ouverture des candidatures

jeudi, 25 juillet, 2024 à 19:28

Rabat – Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Culture – a annoncé l’ouverture des candidatures pour la 3ème édition du Prix national des arts plastiques au titre de l’année 2024.

Cette manifestation vise à motiver les artistes et les encourages à faire preuve de créativité et d’innovation, et à découvrir et à accompagner les jeunes talents nationaux prometteurs, tout en leur allouant le soutien financier et médiatique nécessaire, indique un communiqué du ministère, notant que les candidatures sont ouvertes du 23 juillet au 23 septembre.

Le “Prix national des arts plastiques” est divisé en trois catégories, à savoir le Prix national pour les jeunes artistes peintres, le Prix national de la photographie artistique et le Prix national de la sculpture, ajoute la même source.

Le Prix national des jeunes artistes peintres est ouvert aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, faisant l’objet d’une première étape de compétition au sein des rencontres régionales organisées par le ministère dans chaque direction régionale, précise le communiqué, ajoutant que les lauréats des premières places dans ces rencontres régionales accèdent à une seconde étape de compétition au niveau de la rencontre nationale des jeunes artistes plasticiens où ils concourent pour le Prix national des jeunes artistes peintres.

Les trois premiers lauréats des rencontres régionales pour jeunes artistes plasticiens recevront des prix d’une valeur de 30.000 dhs (1er prix), 20.000 dhs (2ème prix) et 10.000 dhs (3ème prix).

Pour le Prix national des jeunes artistes peintres, les gagnants empocheront, par ordre de classement, 100.000 dhs (prix national d’excellence), 60.000 dhs (prix national de distinction) et 40.000 dhs (prix national d’encouragement).

Pour ce qui est du Prix national de la photographie artistique et du Prix national de la sculpture, ils sont ouverts aux candidats de plus de 18 ans, comportant chacun les prix suivants : un premier prix doté de 60.000 dhs, un deuxième prix doté de 50.000 dhs et un troisième prix de 40.000 dhs.