Le 42è Moussem d’Assilah en sessions d’été et d’automne

mercredi, 23 juin, 2021 à 17:23

Assilah – La 42è édition du Moussem Culturel international d’Assilah sera organisée en sessions d’été et d’automne, à l’initiative de la Fondation du Forum d’Assilah, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

La première session de cette édition, organisée en partenariat avec le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports (département de la Culture) et la commune d’Assilah, sera consacrée, du 25 juin au 18 juillet, aux arts plastiques.

Cette session sera ponctuée par un colloque sur “Le rôle de l’économie créative dans le développement”, qui se tiendra du 9 au 11 juillet, en partenariat avec l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

Le Forum Méditerranéen de la Jeunesse au Maroc (FOMEJ) est chargé de la supervision des aspects organisationnels de ce colloque, qui verra la participation d’une trentaine de spécialistes du Maroc et des pays membres de la Ligue des États arabes.

Au programme de cette session d’été figurent aussi l’organisation de l’atelier de peinture murale, organisé depuis 1978, qui sera animé cette année par 11 artistes dans les différentes ruelles de la médina d’Assilah (du 25 juin au 3 juillet), et des ateliers de sculpture et de peinture, avec la participation d’une dizaine d’artistes, ainsi que l’atelier de peinture murale pour les enfants d’Assilah dans les jardins du Palais de la Culture, en plus de l’exposition des rabiiyat (Printemps d’Assilah 2021), qui se tiendra au Centre Hassan II des rencontres internationales.

A cela s’ajoutent une exposition des œuvres réalisées par les enfants inscrits à l’atelier de peinture du Moussem, et une exposition consacrée aux jeunes artistes zailachis, qui se tiendra au Palais de la Culture, en plus de l’atelier “Créativité littéraire”, qui sera encadré par le poète Ahmed El Amraoui, au profit des élèves des collèges et lycées d’Assilah.

Concernant la deuxième session de cette édition, elle se tiendra du 22 octobre au 13 novembre, et sera marquée par l’organisation de six conférences, dans le cadre de la 35ème session de l’Université d’été Al-Mouatamid Ibn Abbad, qui verront la participation d’un parterre de chercheurs, d’intellectuels et d’experts africains et arabes.

Il convient de noter que la Fondation du Forum d’Assilah n’a pas pu organiser, l’année dernière, la 42è édition du Moussem Culturel international d’Assilah, en raison de la pandémie de la Covid-19.

Par ailleurs, la Fondation a organisé, en juillet 2020, une série d’activités culturelles et artistiques, en partenariat avec le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, en vue de redynamiser l’action associative et faire de l’art un moyen de se remettre des répercussions de la pandémie.

Ces évènements artistiques portaient sur la réalisation de fresques murales dans les ruelles de la médina d’Assilah, l’organisation d’une exposition des oeuvres d’artistes-peintres marocains, de jeunes créateurs et d’enfants, et l’installation d’une grande sculpture métallique, réalisée par l’artiste marocaine Ikram Kabbaj, au rond-point du Boulevard Mohammed VI.