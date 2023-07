44e Moussem d’Assilah: vernissage d’une exposition de l’artiste-peintre Mouad Yebari

dimanche, 16 juillet, 2023 à 12:00

Assilah – Le vernissage d’une exposition de l’artiste-peintre marocain Mouad Yebari, s’est tenu, samedi soir aux galeries du Palais de la Culture d’Assilah, dans le cadre des activités de l’édition d’Eté du 44ème Moussem culturel international d’Assilah.

Cette exposition dont l’inauguration a été marquée par la présence du secrétaire général de la Fondation du Forum d’Assilah, Mohamed Benaïssa, offre l’occasion de découvrir une collection de toiles captivantes qui résume le parcours d’un artiste-peintre qui a fait ses débuts en 1982.

“Plasticien chercheur et matiériste approuvé, Mouad Yebari est parmi les rares peintures marocains qui connaissent progresser dans le domaine si riche et si attrayant de la recherche plastique”, a souligné une note de présentation de cette exposition, qui décrit l’œuvre de Yebari comme “une pure sensation contemporaine par excellence qui prend forme grâce à sa pensée d’artiste et à ses gestes à la fois prémédités et naturels”.

L’artiste-peintre a à cette occasion déclaré à la presse, qu’il essaye toujours d’incorporer de la complexité dans ses œuvres artistiques, d’une manière qui permette de susciter la curiosité du public afin de mener une réflexion profonde en vue de déceler les significations de ses toiles.

“Cette collection est le fruit d’une année de travail”, a-t-il précisé, exprimant à cet égard sa joie de participer à cette manifestation culturelle majeure et sa fierté d’exposer au public de sa ville natale, Assilah, “dont l’influence ne cesse de caractériser son identité artistique”.

Cette exposition, qui met en lumière une collection de toiles témoignant d’un tempérament mélancolique, a été également marquée par la présence d’une pléiade de personnalités des mondes de l’art, de la culture et du cinéma.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition qui se tient du 4 au 25 juillet, est organisée par la Fondation du forum d’Assilah en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication-Département de la culture et la commune d’Assilah.

Au menu de cette édition d’Été, figure également un colloque sur “La peinture marocaine et le discours critique”, prévu les 20 et 21 juillet, ainsi qu’un hommage à l’artiste peintre Abdelkbir Rabie, le 16 juillet. Des ateliers d’arts plastiques (peinture murale, gravure et lithographie) seront également organisés lors de cette édition avec la participation de 29 artistes de différentes nationalités.