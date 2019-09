Plus de 500 sites et biens meubles inscrits au patrimoine national au titre de 2018-2019 (M. Laâraj)

mercredi, 11 septembre, 2019 à 22:49

Rabat- Plus de 500 sites et biens meubles ont été inscrits sur la liste du patrimoine national au titre de 2018-2019, a annoncé mercredi à Rabat le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj.