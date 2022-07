51è FNAP : Deux concerts musicaux du groupe espagnol Baiuca les 4 et 5 juillet à Marrakech

vendredi, 1 juillet, 2022 à 16:55

Marrakech – Deux concerts musicaux du groupe “Baiuca” auront lieu les 4 et 5 juillet courant à Marrakech, à l’initiative de l’ambassade d’Espagne au Maroc et de l’Institut Cervantès de la cité ocre et ce, dans le cadre de la 51ème édition du Festival National des Arts Populaires (FNAP2022), dont l’Espagne est l’invité d’honneur.