51è FNAP à Marrakech : Une soirée d’ouverture féerique pour célébrer la diversité du folklore national

dimanche, 3 juillet, 2022 à 11:02

Marrakech – L’emblématique Palais Badii à Marrakech a été décoré de ses plus belles couleurs en abritant, samedi, une soirée d’ouverture féerique et inoubliable de la 51è édition du Festival National des Arts Populaires (FNAP), un rendez-vous tant attendu pour célébrer, comme il se doit, la richesse et la diversité du patrimoine culturel immatériel du Royaume.

Durant près de deux heures, un public au goût des plus raffinés, a répondu présent en investissant en masse ce site historique de toute splendeur, le temps de réserver sa place pour un véritable voyage et une immersion inégalable dans la magie, la singularité, et l’authenticité des arts populaires. Une belle aventure pour renouer avec la culture et les traditions séculaires du Maroc profond.