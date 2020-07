Le 51ème Festival National des Arts Populaires, du 27 au 31 octobre 2020

mercredi, 8 juillet, 2020 à 22:15

Casablanca – La 51ème édition du Festival National des Arts Populaires (FNAP) se tiendra, du 27 au 31 octobre 2020 à Marrakech, sous le thème “Chants et Rythmes éternels” à l’initiative de l’Association “Le Grand Atlas” en collaboration avec le ministère de la culture, de la jeunesse et des sports.

Prévu auparavant du 01 au 05 juillet, l’événement a été reporté au mois d’octobre prochain en raison des circonstances exceptionnelles que vivent le Maroc et le monde à cause de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), précisent les organisateurs dans un communiqué, ajoutant que le report de cette manifestation s’inscrit dans le cadre des mesures préventives adoptées par le Royaume en vue d’enrayer la propagation du covid-19.

L’édition de cette année célèbre depuis plus de 50 ans, les arts populaires à travers toutes les régions du Royaume, se positionnant comme étant une véritable action culturelle de préservation du patrimoine marocain. Cet événement emprunte une forte conscience culturelle.

Au cœur du palais Badïâ, monument historique séculaire, œuvre du 16ème siècle, les arts populaires remettent le spectateur au fond d’une authentique fraternité à travers les origines de tout à chacun. Il s’agit véritablement d’une rénovation en profondeur d’un patrimoine aux multiples facettes artistiques et aux dimensions sociales et spirituelles.

Le FNAP, dominateur commun, de ce riche héritage culturel et patrimonial, les confluences du gestuel et la noblesse du symbolisme s’y greffe à travers l’histoire de la ville et ses grands moments festifs.

Cette manifestation a su résister à travers le temps grâce à son impact émotionnel qui embrasse l’âme marocaine. Tonalité et couleur chatoyantes, elle a marqué et marquera le cycle vital de l’histoire grandiose du Royaume. Tout un héritage sous le créneau de l’originalité et la diversité.

Organiser cette 51ème édition du FNAP après la crise sanitaire du covid-19 est plus qu’une promotion de la cité ocre et du patrimoine culturel national. C’est un véritable défi du temps par l’authenticité des arts ancestraux qui demeurent encore plus vivants au fil des années.