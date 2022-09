Environ 520.000 personnes ont assisté aux grands concerts de Rabat (ministère)

lundi, 26 septembre, 2022 à 18:49

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, Salem Ould Merzoug a réitéré, lundi à New York, la position “constante” de son pays en soutien aux efforts des Nations Unies visant à parvenir à une solution durable et acceptée par toutes les parties au différend régional autour du Sahara marocain.