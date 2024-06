La 5ème édition du festival des poètes marocains du 29 juin au 1er juillet à Tétouan

samedi, 22 juin, 2024 à 18:30

Tétouan – La Maison de la poésie de Tétouan abritera, du 29 juin au 1er juillet, la 5ème édition du festival des poètes marocains.

Organisée dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Département de la Culture au gouvernement Sharjah aux Émirats Arabes Unis, cette édition du festival rendra hommage à des figures emblématiques de la poésie et de la littérature marocaine.

Cette manifestation accueillera des poètes participant pour la première fois, représentant toutes les régions du Royaume, ainsi que différentes générations et formes d’écriture poétique, avec une diversité de voix et de langues, y compris l’amazighe, l’arabe, le hassani, et le zajal, en plus de poètes marocains écrivant en langues étrangères, indique un communiqué de la Maison de la Poésie de Tétouan.

Le festival, qui débutera samedi (29 juin) au cinéma théâtre espagnol par une cérémonie en hommage au poète Mohamed Achaari et à la journaliste Zoubaida El Fathi, suivie d’une soirée poétique avec la participation de Mohamed Ali Rebaoui, Sakina Habiballah et Aboufiras Brouk, dont l’ouverture sera animée par l’artiste libanaise Jaheda Wehbe, sera clôturé par la pièce théâtrale “Ja w Jab” de la Troupe du théâtre national.

Les activités de la deuxième journée du festival seront marquées par une séance poétique inaugurale réunissant Halima Ismaili, Mezouar El Idrissi, Hakam Hamdan et Zainealabidine El Kentaoui, présentée par Abdeljawad Elkhanifi et se clôturant par la remise de certificats aux étudiants ayant participé aux ateliers d’écriture poétique à l’École Normale Supérieure.

Les festivités se poursuivront à l’École des Arts et Métiers par une rencontre avec le poète Mohamed Achaari suivie de la soirée “Poètes Marocains : Voix et Langues” avec la participation de Yassine Adnan en arabe, Salwa Ait Ahmed en amazighe, El Batoul Razma en hassani, Fatiha El Mir en zajal, et Abdelrahman El Fathi en espagnol, présentée par Fatima Farkal, la journée se terminera par une visite de l’exposition d’art contemporain “Collages contemporains 20/20” à la Galerie Bertouchi, mettant en vedette vingt artistes plasticiens travaillant sur les poèmes des vingt poètes participant au festival.

Le programme comprend également un colloque sur le thème “Poésie : de la créativité à l’intelligence artificielle” ainsi qu’une séance de poésie réunissant Abdeljawad Elkhanifi, Khadija Saïdi et Khalid Boudrif, suivie de la remise de certificats aux artistes plasticiens ayant participé aux galeries du festival.

Une visite sera organisée à l’Institut régional Taha Hussein, affilié à l’Organisation Alaouite pour la Protection des Aveugles au Maroc (OAPAM), alors que la cérémonie de clôture du Festival aura lieu au jardin de l’École des Arts et Métiers avec au menu une soirée poétique réunissant Mohamed Aziz El Hassini, Fadoua Zyani, Salah Labrini et Moulay Rachid El Alaoui, présentée par Driss Maliani, et animée par l’artiste Thami Harrak, qui interprétera des chefs-d’œuvre de la poésie chantée ayant marqué l’histoire artistique de la ville de Tétouan.