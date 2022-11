La 6è édition du Festival du film documentaire sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, du 19 au 25 décembre à Laâyoune

jeudi, 10 novembre, 2022 à 20:02

Rabat – Le Centre cinématographique marocain (CCM) organise, du 19 au 25 décembre prochain à Laâyoune, la sixième édition du Festival du film documentaire sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani.

Dans un communiqué, le CCM indique que l’objectif derrière l’organisation de ce festival dédié à la production cinématographique documentaire qui s’intéresse à la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, est de promouvoir les films documentaires qui traitent de cette thématique en plus de créer un espace de rencontre et de dialogue entre les cinéastes de tout le Royaume “en vue de mettre en valeur l’identité culturelle marocaine et de faire connaître un confluent fondamental de la civilisation, de la culture et de l’histoire du Royaume”.

Il s’agit d’autre part, ajoute le CCM, de poser les jalons d’une manifestation cinématographique nationale destinée à devenir un espace de projection de ces productions et un vecteur d’amélioration de leur qualité artistique et technique.

Les personnes désirant participer à cet événement sont appelées à consulter le règlement du festival et à remplir le formulaire d’inscription, disponibles sur le site web du CCM “www.ccm.ma”, avant le 25 novembre courant, précise le communiqué.

Les films retenus en compétition officielle seront départagés par un jury composé de cinq personnalités issues du monde cinématographique en général et des secteurs du film documentaire et de la culture sahraouie hassanie tout particulièrement.

Le festival sera clôturé par une cérémonie de remise des prix dans cinq catégories, en l’occurrence le Grand prix, le prix du jury, le prix de la meilleure réalisation, le prix du meilleur montage et le prix de la meilleure musique.