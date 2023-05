76è Festival de Cannes: Les films marocains “Les Meutes” et “Kadib Abyad” primés

samedi, 27 mai, 2023 à 9:43

Paris – “Les Meutes”, premier long-métrage du réalisateur marocain, Kamal Lazraq, et “Kadib Abyad” (La mère de tous les mensonges) de sa compatriote Asmae El Moudir ont remporté respectivement le Prix du jury et le Prix de la mise en scène de la section “Un Certain Regard”, de la sélection officielle de la 76ème édition du Festival de Cannes.

Les prix ont été remis aux lauréats lors d’une cérémonie organisée vendredi. “Le Règne animal” de Thomas Cailley a été projeté en ouverture cette année de cette section, qui s’est achevé en beauté par la projection du film “Une nuit” d’Alex Lutz.