Le 8 mars : les femmes aux commandes des services rédactionnels de la MAP

mardi, 8 mars, 2022 à 13:20

Rabat – Fidèle à sa tradition, l’Agence Marocaine de Presse (MAP) a célébré ses femmes journalistes, à l’occasion de la journée internationale des droits de la Femme, en leur remettant les commandes de l’ensemble de ses services rédactionnels, une initiative pour leur rendre hommage pour leur engagement, leur compétence et leur dévouement à toute épreuve.

La journée a débuté avec une réunion de rédaction présidée par les nouveaux membres du comité éditorial, composée de la directrice de l’Information, Malika Mojahid et la directrice des Médias, Fatima-Ezzahra Erraji.

Les commandes de la rédaction en chef nationale sont attribuées à Karima Hajji, alors que les postes de rédactrices en chef internationale, régionale et multilingues sont occupés respectivement par Soumia Al Arkoubi, Bouchra Azour et Nadia El Hachimi.

La fonction de rédacteur en chef économie-finance est assurée par Bassma Rayadi, tandis que Sofia El Aouni mène ses fonctions, durant cette journée, à la tête de la rédaction sport.

La rédaction en chef photo et infographie est occupée par Malak Lamrabet et sa collègue Ilham Chaouki prend les commandes de la rédaction en chef documentation, alors que Sanae Benhammou occupe le poste de rédactrice en chef production numérique et multimédia.

Les rédactions en chef de MAP intelligence et de publication sont confiées respectivement à Boutaina Rafik et à Meriem Rkiouek.

Dans la direction des Médias, la rédaction en chef RIM Radio est confiée à Jihane Mourchid, alors que Kawtar Tijari s’adjuge les commandes de la rédaction en chef M24. Meriem Oulad Belmoudden occupe, quant à elle, le poste de rédactrice en chef Dibnews.

Il s’agit d’une attention particulière pour honorer les efforts déployés par le personnel féminin de l’Agence, qui fait la force de l’institution et joue un rôle prépondérant, aux côtés de leurs collègues masculins, dans le développement et le rayonnement de la MAP aux niveaux national et international.

Cette célébration s’est inscrit au rang d’une tradition consciencieusement instaurée par les responsables de la MAP afin d’affirmer leur volonté de soutenir les femmes dans leur émancipation et de les encourager à assumer des rôles de leaders et de responsabilité, que ce soit aux services rédactionnels ou administratifs.

Tout en étant l’expression d’une reconnaissance de la présence des éléments féminins au sein de la MAP et de l’ampleur de leur contribution aux efforts consentis pour améliorer la production et le rendement, cette initiative est également une occasion pour les journalistes femmes évoluant dans l’ensemble des services de l’Agence pour réaffirmer leurs capacités professionnelles et humaines.

Avec une stratégie de développement qui s’appuie sur une approche genre, la MAP compte actuellement 204 femmes dévouées et inspirées dans l’âme, soit 39% de l’ensemble de son effectif, avec un taux d’accès aux postes de responsabilité de 32%.

Pour contribuer davantage au bien-être de son personnel féminin, le Comité de la Parité de l’Institution a lancé “SOS écoute”, un numéro spécial destiné à accueillir la parole de son personnel, hommes et femmes, qui traversent une période difficile, à un moment de leur vie professionnelle ou personnelle.

Ce dispositif, de nature à contribuer à l’amélioration de l’environnement professionnel, est mis en place en collaboration avec la Fondation MAP.

La MAP multiplie les initiatives afin d’accompagner la montée en puissance du leadership féminin et promouvoir la culture de la parité, et ce à travers une politique d’embauche qui conforte l’égalité des chances entre les deux sexes et qui veille à offrir aux femmes journalistes un plan de carrière opportun avec différentes perspectives d’avenir.

Ainsi, les agencières de la MAP pourront prouver, par leurs compétences et leur détermination, toute la place qu’elles méritent malgré la difficulté de la tâche et l’énormité des sacrifices à consentir.