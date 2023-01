Abdelfattah Kilito reçoit le Prix Roi Fayçal de langue et littérature arabes

jeudi, 5 janvier, 2023 à 10:56

Riyad – L’écrivain et critique marocain Abdelfattah Kilito a reçu le Prix Roi Fayçal de langue et littérature arabes (édition 2023) pour son œuvre “Récit arabe ancien et théories modernes”.