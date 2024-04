Abdelkabir Rgaguena élu président de la Mutuelle nationale des artistes

lundi, 1 avril, 2024 à 16:52

Rabat – M. Abdelkabir Rgaguena vient d’être élu à Casablanca nouveau président de la Mutuelle nationale des artistes (MNA).

Cette élection a eu lieu lors de l’Assemblée générale de la MNA qui s’est tenue le 26 mars à son siège à Casablanca, le quorum légal ayant été atteint, conformément au règlement intérieur, précise un communiqué de la MNA.

Cette session, marquée par l’examen et l’adoption des rapports moral et financier, en plus de l’arrêté des comptes et du rapport de la Commission de contrôle et d’audit au titre de 2023, a également permis l’élection des instances dirigeantes de la MNA, ajoute la même source.

Deux candidats étaient en lice pour le poste de président: les artistes Moulay Ahmed Alaoui et Abdelkabir Rgaguena.

Le communiqué relève que l’élection s’est déroulée dans “un climat de démocratie et de transparence”, notant que les membres de la Mutuelle nationale des artistes ont souligné la nécessité de préserver cet acquis important tout en saluant les efforts déployés par les précédentes instances dirigeantes et le président sortant de la MNA.