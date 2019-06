Abdellah Daoudi et Ikram El Abdia à Mawazine: La chanson châabie trône au Maroc

vendredi, 28 juin, 2019 à 19:48

Rabat-Le chanteur marocain du chaâbi Abdellah Daoudi et la nouvelle révélation Ikram El Abdiya se sont accordés à dire que la chanson chaâbie demeure le numéro un au Maroc, soulignant qu’aucun marocain ne peut rester indifférent aux rythmes dansants de ce style musical.

Remerciant les organisateurs de lui avoir donné l’occasion de rencontrer une nouvelle fois son public, à l’occasion de la 18ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du monde, Daoudi a fait savoir, vendredi à Rabat, peu avant son concert du soir à la scène de Salé, que la chanson marocaine moderne a puisé dans le registre chaâbi, tant au niveau des rythmes que sur le plan des instruments utilisés.

“Les jeunes artistes, actuellement au devant de la scène artistique marocaine, se sont inspirés de la chanson chaêbie, à l’image des titres “Khadija” et “Hsebni temmaâ” de Hatim Ammor, qui sont jouées sur un rythmes cent pour cent chaâbi”, a-t-il expliqué, estimant que “grâce à ce style de musique, c’est la scène de Salé qui connaît assez souvent la plus grande affluence au Festival”.

Abondant dans le même sens, Ikram El Abdia a estimé, lors d’une conférence de presse conjointe avec Daoudi, que la chanson chaâbie occupe une place de choix chez le public marocain, indiquant qu’à travers ses tubes, elle essaie d’apporter une touche de renouveau à cet art pour qu’il soit en phase avec le goût de la nouvelle génération.

“J’ai revisité des classiques de la chanson chaâbie, comme +Alâar Alhbab+ en y introduisant de nouvelles sonorités, pour les faire connaître aux jeunes habitués à un nouveau mode d’écoute”, a-t-elle fait savoir, soulignant que les jeunes artistes marocains ont fait preuve de créativité, ces dernières années, en inventant un nouveau style pour la chanson marocaine.

La jeune artiste safiote, connue et aimée pour sa spontanéité, a, en outre, confié que la célébrité et la reconnaissance publique n’a eu aucun impact sur sa personnalité. “Je suis une personne normale et j’espère ne jamais changer, parce que c’est comme ça que les gens m’ont aimé”, a-t-elle renchéri.

S’agissant de son concert du soir, Ikram El Abdiya a affirmé qu’il s’agit d'”une sensation indescriptible de partager la scène avec Abdellah Daoudi, un géant de la chanson marocaine”. Lui renvoyant le compliment, Daoudi n’a pas, à son tour, caché son honneur de partager la scène avec cette jeune artiste au talent exceptionnel. Ils ont à cette occasion fredonné des airs à la demande des journalistes.