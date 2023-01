Abdellatif Ouahbi au Forum de la MAP: le projet du Code pénal a atteint sa phase finale et couvrira de nouveaux crimes

mardi, 24 janvier, 2023 à 16:22

La résolution du Parlement européen (PE), qui a essayé de remettre en cause la démocratie du Maroc et ses institutions judiciaires, a raté son coup et a été dominée par les intérêts circonstanciels de certains pays, qui portent atteinte aux slogans démocratiques qu’ils ont toujours brandis, et aux relations solides qu’ils entretiennent avec le Maroc, a souligné le chercheur, Naoufal Bouamri.