Abu Hayyan Al-Tawhidi, un penseur avant-gardiste ayant soulevé des questions philosophiques modernes (colloque)

lundi, 21 octobre, 2024 à 17:32

Rabat – Le penseur Abu Hayyan Al-Tawhidi (923-1023) a su allier la littérature et la philosophie, tout en jetant la lumière sur des questions philosophiques qui ont émergé à l’ère moderne, ont souligné, lundi à Rabat, les participants au colloque “Éclairages civilisationnels dans la pensée d’Abu Hayyan Al-Tawhidi”.

Organisé à l’initiative de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), cet évènement met en exergue le riche héritage du philosophe, qui se manifeste par des valeurs fondamentales telles que la tolérance, le dialogue et la confrontation intellectuelle, ainsi que sa pensée qui a façonné un cadre théorique dans lequel les frontières entre individus, communautés et cultures tendent à se dissoudre.

Grâce à une approche unique, la pensée d’Abu Hayyan Al-Tawhidi offre des réflexions sur les défis de la coexistence humaine, tels que la relativité du bien et du mal, le destin et le libre arbitre, ainsi que d’autres questions abordées par la philosophie moderne, ont relevé les participants.

Ils ont également mis en exergue l’expérience personnelle du philosophe et ses tribulations politiques qui se sont reflétés dans ses écrits, notant que cette pensée peut contribuer aujourd’hui à appréhender les causes et les motifs d’un certain nombre de conflits culturels.

À l’ouverture de cette rencontre, le directeur général de l’ICESCO, Salim M. AlMalik, a affirmé que la pensée d’Abu Hayyan Al-Tawhidi est à l’avant-garde en matière de promotion du dialogue interculturel, il y a plus de mille ans, soulignant que l’éclat de ses idées n’a pas faibli au fil des siècles.

“Les écrits d’Al-Tawhidi confirment le fait que la pensée islamique a, depuis toujours, rejeté le fanatisme aveugle et le racisme boiteux”, a-t-il noté.

Abu Hayyan Al-Tawhidi (310-414 de l’Hégire) a écrit de nombreux ouvrages, dont les plus remarquables sont “Plaisir et convivialité”, “Les Conversations”, “Aperçus et trésors”, “Sur l’amitié et les amis”, et “Les Directives divines”, entre autres.

Le colloque, qui s’est déroulé en présence d’académiciens, d’universitaires et d’intellectuels, a été marqué par des interventions sur des thématiques, notamment “La relation entre soi autrui chez Abu Hayyan al-Tawhidi”, “Abu Hayyan Al-Tawhidi et la question de la modernisation” et “Une lecture du contexte intellectuel d’Abu Hayyan Al-Tawhidi”.