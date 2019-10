Académie du Royaume du Maroc : Des élèves en visite éducative à l’exposition “Trésors de l’Islam en Afrique”

mercredi, 23 octobre, 2019 à 18:26

Rabat-L’exposition “Trésors de l’Islam en Afrique : De Tombouctou à Zanzibar” reçoit, ce mercredi, la visite des élèves de deux établissements scolaires de Rabat, à l’initiative de la Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc pour la coopération culturelle.

Organisée au profit des élèves des instituts “Abi Houraira” et “Al-Joulane”, cette visite portera sur les trois sites de l’exposition, à savoir les galeries Bab Rouah et El Kser El-Kebir à la Kasbah des Oudayas et le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, indique un communiqué de l’Académie du Royaume du Maroc dans un communiqué, faisant savoir que l’objectif est de promouvoir l’art et les connaissances artistiques chez ces élèves et leur permettre d’apprécier la grandeur de l’art islamique et les moyens de son expansion.

L’exposition “Trésors de l’Islam en Afrique: de Tombouctou à Zanzibar”, organisée du 17 octobre au 25 janvier prochain par la Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc pour la coopération culturelle, en partenariat avec l’Institut du monde arabe, le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sport et la Fondation nationale des musées, raconte 13 siècles d’histoire, dans un voyage où l’art, l’archéologie, l’architecture et l’ethnographie s’allient dans un parfait accord.

L’exposition regroupe 250 œuvres d’art patrimoniales et contemporaines, issues de collections publiques et privées du Maroc, d’Afrique et d’Europe.