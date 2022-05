Académie du Royaume du Maroc: lancement le 16 mai de la Chaire des lettres et des arts africains

vendredi, 13 mai, 2022 à 19:09

Rabat – L’Académie du Royaume du Maroc organise, lundi prochain, la cérémonie de lancement officiel de la Chaire des lettres et des arts africains, créée le 26 mars dernier pour faire connaître le patrimoine littéraire et artistique du continent.

Cette cérémonie sera suivie, le 17 mai, d’une conférence internationale en hommage à l’écrivain malien feu Yambo Ouologuem, sous le thème “Du devoir de violence aux devoirs des lettres”, indique un communiqué de l’Académie.

Lauréat du prix Renaudot pour l’année 1968 pour “Le devoir de la violence”, Yambo Ouologuem était la source d’inspiration du romancier sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du prix Goncourt 2021 pour son roman “La plus secrète mémoire des hommes”, ajoute la même source.

Cette conférence, qui connaîtra la participation d’un parterre d’écrivains et d’hommes de lettres des quatre coins du monde, tentera de décortiquer les causes du “silence littéraire” d’Ouologuem, qui a fait l’objet de fausses allégations de plagiat littéraire, ce qui l’a poussé à choisir le silence et l’isolement.

Cette Chaire reflète la volonté de réhabiliter la production romanesque et poétique africaine qui a été victime de préjugés ayant consacré son isolement sur le plan culturel.

Elle se veut aussi un espace de coopération universitaire et de partenariats académiques ouverts sur les cultures du monde, conclut le communiqué.