Académie du Royaume: Il est nécessaire de revisiter le concept de la ville et de retrouver le génie du lieu (Expert)

jeudi, 6 février, 2020 à 23:45

Rabat – Le directeur de School of Architecture, Planification and Design de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir, Hassan Radoine, a indiqué, jeudi à Rabat, qu’il est nécessaire de revisiter le concept de la ville et de retourner au génie du lieu par l’utilisation de l’intelligence technologique.

Dans son intervention intitulée “La cité islamique revisitée: d’unité et diversités vers une durabilité millénaire”, à l’occasion d’un atelier sur “la ville musulmane…regards croisés”, M. Radoine a mis en exergue les défis auxquels la ville est confrontée dans le monde musulman notamment aux niveaux démographique, environnemental, économique et social, faisant savoir que “la planification et la gestion urbaines modernes a failli dans sa réponse aux besoins de la population, non pas au niveau politique ou macro-économique, mais au niveau de la tranquillité dans la ville”.

Il a en outre souligné que la ville dans le monde musulman a perdu son identité, sa cohésion, le concept d’intégration, sa vitalité et sa durabilité, ajoutant que la ville a donné tant de leçons concernant le concept de préjudice, d’échanges et des transactions commerciaux, ainsi que le lien entre la force scientifique et économique (Fès comme modèle).

L’atelier sur “La ville musulmane, regards croisés”, tenu dans le cadre du colloque international, organisé par l’Académie du Royaume du Maroc, est un exemple pour tirer des leçons de l’histoire dynamique afin de prospecter l’avenir de la ville au Maroc et dans le monde musulman, tout en formant une nouvelle génération d’historiens, d’architectes et d’écologistes “à partir de la richesse et de la diversité de notre patrimoine encyclopédique et de son analyse scientifique”, critiquant à la fois le concept de planification moderne “superficielle” au détriment de la richesse et de la diversité de notre patrimoine”, a relevé M. Radoine.

Pour sa part, M. Esmahan Ben Moussan historienne de l’art à l’Institut supérieur des métiers du patrimoine de Tunis, a évoqué dans son intervention sur “L’histoire de l’architecture contemporaine en Tunisie (1830-1960): enjeux historiques”, le statut de la ville dans le monde musulman aux XIXe et XXe siècles, sous le protectorat français, à travers la création de nouvelles villes et architectures et sa coupure ou liaison avec la ville musulmane.

Elle a en outre relevé que si la planification architecturale de la nouvelle ville dans le monde musulman, après la fin de l’ère du protectorat il y a plus de 50 ans, pouvait être considérée comme faisant partie du patrimoine, nécessitant sa préservation.

M. Bruno Queysanne, chercheur associé au laboratoire INAMA de l’école d’architecture de Marseille, lui, a centré son intervention sur le développement séparé, qui est à la base de la politique urbaine de Lyautey, en séparant la ville européenne de la ville indigène, entre ville nouvelle et ville ancienne et entre ville moderne et ville traditionnelle.

En plus du premier point, un deuxième concerne la forme spatiale de la ville de Casablanca, qui semble être comme une forme de radio-concentrique ou “un éventail”, ou bien comme une grille souple à l’orthogonalité déformée par l’adaptation du tracé au développement sinueux de la côte atlantique. C’est au nom de la conservation du caractère historique de la médina que l’intrusion de la “vie moderne” dans la ville ancienne va être interdite, a-t-il dit.

Cet événement de trois jours, organisé à l’initiative de l’Académie du Royaume du Maroc et de la Revue Hespéris-Tamuda, publiée par la Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, offre l’opportunité pour des débats et des contributions scientifiques qui seront compilés dans un numéro spécial de la revue consacré à “La ville dans le monde musulman”.