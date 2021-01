Académie Hassan II : Publication des Actes de la Session plénière de 2019 sur l’Ingénierie et la médecine

vendredi, 8 janvier, 2021 à 17:14

Rabat – L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques vient de publier les Actes de la 14è Session plénière solennelle de 2019, tenue les 26 et 28 février à Rabat, sur le thème “l’Ingénierie et médecine, au service du diagnostic, de la prévention et de la thérapie”.

Cette publication de 392 pages, en français et en anglais, vise à “passer en revue quelques grandes avancées en recherche dans ce domaine (Ingénierie et médecine), et de débattre des perspectives du Maroc”, à travers une réflexion “des activités de cette 14é Session, qui couvre plusieurs domaines tels que la biomécanique, les biomatériaux, l’impression 3D et les stimulations numériques”.

Selon l’avant-propos, cette Session était aussi une “occasion pour renforcer les collaborations entre ingénieurs et cliniciens et entrevoir la mise en place de programmes de recherche conjoints en ingénierie et en médecine”.

Dans son allocution à l’occasion de l’ouverture et la présentation générale du thème de la Session, le Secrétaire Perpétuel de l’Académie Hassan II des Sciences Techniques, le professeur Omar Fassi-Fehri, a indiqué que l’Académie tient chaque année “une session plénière solennelle où se retrouvent, aux côtés des membres de l’Académie, associés, résidents et correspondants, des personnalités scientifiques invitées, représentant l’élite scientifique mondiale et la communauté scientifique internationale”.

Il a aussi relevé que cette session est appelée à examiner à travers le champ de la médecine “comment la science et la technologie peuvent-elles être mobilisées pour le traitement de nos maladies?, ajoutant que le “programme de la session a été conçu en se concentrant sur un certain nombre de maladies, assez fréquentes au Maroc, notamment les maladies cardiovasculaires, l’orthopédie, les cancers et la neurologie”. Elle a proposé aussi “d’examiner les avancées technologiques et les progrès scientifiques dans différentes disciplines, en sciences physiques, en mathématiques, en sciences chimique, environnementales peuvent-elles être mobilisées pour le traitement de ces maladies?”.

Cette 14è Session a été marquée notamment par la présence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaïd Amzazi et d’une panoplie d’éminentes personnalités.

Réparti en 7 séances, avec une partie réservée à l’ouverture de la session plénière solennelle et une autre sur la session interne de l’Académie, qui regroupe les rapports et compte rendu, ce document édité au cours de l’année écoulée est une “tribune d’expression et de communication” scientifique.

L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques assure l’édition régulière de plusieurs publications qui reflètent les activités nombreuses et variées qu’elle mène dans le cadre de ses missions comme stipulées par le Dahir portant Loi la créant, selon ce document.