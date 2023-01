Accord entre les ministères de la culture et de la transition énergétique pour protéger les sites patrimoniaux

samedi, 14 janvier, 2023 à 12:00

Rabat – Une convention cadre a été signée, vendredi à Rabat, entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable visant à protéger les sites patrimoniaux géologiques et les échantillons qui y sont prélevés.