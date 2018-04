Adoption en commission du projet de loi portant réorganisation du CCM

mardi, 17 avril, 2018 à 17:29

Rabat – La Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants a adopté, mardi à la majorité, le projet de loi no 70.17 portant réorganisation du Centre cinématographique marocain (CCM) et modifiant la loi n°20.99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique.