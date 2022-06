“African Generation : The power of design”, un ouvrage pour la découverte des designers de talents africains

samedi, 11 juin, 2022 à 21:15

Rabat – L’ouvrage “African Generation : The power of design”, de Hicham Lahlou et Mugendi K. M’Rithaa, qui propose un plan large sur les designers de talents africains, a été présenté samedi à Rabat, dans le cadre des activités de la 27ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL).