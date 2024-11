Agadir : le 20è Festival international Cinéma et Migrations rend un vibrant hommage à feu Aziz El Fadili

samedi, 16 novembre, 2024 à 20:59

Agadir – Un vibrant hommage a été rendu, vendredi soir à Agadir, au grand artiste marocain feu Aziz El Fadili, dans le cadre des activités de la 20è édition du Festival international Cinéma et Migrations.

Cet hommage posthume a été l’occasion de se remémorer, à travers une vidéo projetée, le riche parcours du défunt, qui fut l’un des grands artistes à l’échelle nationale et dont le nom restera à jamais gravé dans la mémoire des téléspectateurs et de ses admirateurs, notamment à travers les différents rôles qu’il a interprétés avec brio à la télévision, au cinéma et au théâtre.

Ainsi, un trophée a été remis au fils du défunt, le réalisateur, producteur et scénariste, Adil El Fadili, en marge du programme “Nuit des présidents”, une projection de deux films réalisés par les présidents des jurys des longs et courts métrages de cette édition.

Il s’agit de “Si Moh, pas de chance” et de “Mon père n’est pas mort”, réalisés par Moumen Smihi et Adil El Fadili, respectivement présidents des jurys longs et courts métrages.

La 20ème édition du festival cinéma et migrations est organisée en partenariat avec la Wilaya de Souss-Massa, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la région Souss-Massa, le Conseil préfectoral d’Agadir, la commune d’Agadir, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, le Centre cinématographique marocain, ainsi que d’autres partenaires institutionnels publics et privés.