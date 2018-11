Agadir à l’heure de la 15ème édition du Festival international Cinéma et Migrations

mardi, 6 novembre, 2018 à 10:33

Agadir – La 15ème édition du Festival international Cinéma et Migration d’Agadir, s’est ouverte lundi soir et rendra hommage au cinéma béninois, en présence d’une délégation de cinéastes, acteurs et journalistes conduite par le producteur et réalisateur Sylvestre Amoussou.