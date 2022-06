Ahmed Chaouki Benyoub, invité mercredi prochain du Forum de la MAP

vendredi, 10 juin, 2022 à 17:36

Rabat- Le délégué interministériel aux droits de l’Homme, Ahmed Chaouki Benyoub sera, mercredi prochain, l’invité du forum de la MAP pour présenter le Rapport de base sur les droits de l’homme dans les provinces du sud du Royaume du Maroc.

Cette rencontre qui aura lieu au siège de la MAP à Rabat à partir de 09H00 sera l’occasion de présenter ce rapport, premier du genre au Maroc, élaboré par la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme.

Le Forum sera diffusé en direct sur M24 et RIM-Radio, la chaîne d’information en continu de la MAP et sa radio d’information, ainsi que via MAP-Live, sur le site web de l’Agence “mapexpress.ma” et son compte Facebook.

