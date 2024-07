Aïn Leuh: La 23ème édition du Festival national des Ahidous du 12 au 14 juillet

vendredi, 5 juillet, 2024 à 14:31

Fès – Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la culture) et l’association “Taimat pour les arts de l’Atlas” organisent, du 12 au 14 juillet, la 23ème édition du Festival national des Ahidous à Aïn Leuh (province d’Ifrane), sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L’édition de cette année, organisée en partenariat avec la province et le Conseil provincial d’Ifrane, ainsi que la commune d’Aïn Leuh, célébrera les arts poétiques et musicaux du Moyen Atlas, avec 37 troupes représentant différents styles et expressions de cet art patrimonial authentique provenant de plusieurs provinces du Royaume, indique le ministère dans un communiqué.

Le festival comprend des hommages à d’éminents artistes et interprètes de l’art Ahidous, en reconnaissance de leur carrière artistique distinguée et de leur créativité, ainsi que de leurs grands services pour préserver et promouvoir cet art et ses nobles messages artistiques et humanistes.

Cet art est l’un des principaux éléments du patrimoine musical immatériel du Maroc, reflétant la richesse du folklore national, relève la même source, notant que le ministère a fait de sa promotion, sa préservation et sa transmission aux générations montantes une priorité.

Il s’agit également de soutenir les troupes qui œuvrent à sa renaissance, notamment les poètes, les créateurs et les artistes.

Le ministère de la Culture a œuvré à la préservation des arts Ahidous, à l’instar de tous les autres genres musicaux traditionnels, à travers une série de mécanismes, de mesures et d’activités, dont l’organisation du Festival national Ahidous, qui constitue une plateforme pour la revitalisation et la valorisation de ce patrimoine, la création d’espaces festifs pour mettre en exergue ses caractéristiques et le présenter au grand public et son intégration dans le mouvement économique, social et culturel dans les zones rurales où il est organisé, ajoute la même source.