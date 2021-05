Al Hoceima: Le chargé d’affaires de l’ambassade des USA au Maroc visite le site archéologique Al Kalaa Torres

jeudi, 20 mai, 2021 à 17:50

Al Hoceima – Le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Maroc, David Greene, a visité, jeudi, le site archéologique Al Kalaa Torres, situé dans le Parc national d’Al Hoceima.

Dans le cadre d’un projet commun avec le ministère de la Culture marocain et l’association GEODE de valorisation du patrimoine culturel et naturel au Parc national d’Al Hoceima, l’ambassade des Etats-Unis au Maroc a mobilisé 170.000 dollars, par le biais de son Fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle (AFCP), afin d’achever la phase de rénovation finale de ce monument historique, a indiqué M. Greene.

Cet investissement permettra non seulement de préserver le patrimoine de la province d’Al Hoceima et faire rayonner la culture et l’histoire amazighes dans le monde, mais il contribuera également au développement économique de la province, grâce à la création d’emplois dans le tourisme et les services connexes, a précisé M. Greene dans une déclaration à la presse à l’issue de cette visite.

Ce projet est une des déclinaisons de la coopération culturelle liant les gouvernements américain et marocain, a-t-il ajouté, faisant savoir que les deux parties travaillent ensemble sur 11 projets, relatifs à la préservation et la conservation de plusieurs monuments du Royaume.

Le diplomate américain a, dans ce sens, exprimé sa fierté quant au partenariat et la coopération liant l’ambassade des USA au Maroc, la société civile et le ministère de la Culture marocain, que ce soit au niveau provincial ou national, dans le but de préserver le riche patrimoine culturel du Royaume.

Pour sa part, le conservateur régional du patrimoine de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Larbi El Mesbahi, a noté que le projet de rénovation finale de ce monument intervient en complémentarité avec le projet de restauration du même lieu, réalisé dans le cadre du programme de développement spatial “Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit”.

“Al Kalaa Torres, dont la construction remonte au 2ème siècle, a joué un rôle très important historiquement dans les relations entre le Maroc et les pays du nord de la Méditerranée”, a-t-il soutenu, soulignant que la restauration et la réhabilitation menée actuellement vise à conserver cette partie de l’histoire et de la mémoire collective des habitants d’Al Hoceima.

Pour M. El Mesbahi, ce projet, à forte valeur symbolique pour la population locale, vient renforcer le rôle social des monuments historiques du Royaume, et encourager l’implication de la société civile dans les différents projets de développement, notamment ceux relatifs à la conservation du patrimoine archéologique et culturel du Maroc.

Quant au président de l’association GEODE pour la valorisation du patrimoine naturel et culturel au parc national d’Al Hoceima, Anouar Akkouh, il a précisé que cette dernière phase de rénovation de Al Kalaa Torres concerne principalement une muraille de ce monument, découverte lors de la rénovation précédente.

Cette rénovation, menée en collaboration avec le ministère de la Culture et soutenue par l’AFCP, se fera en respectant les matériaux et les méthodes de construction d’origine, a-t-il expliqué, précisant qu’il s’agit également d’achever l’aménagement extérieur du site archéologique, puis d’oeuvrer pour le promouvoir aux niveaux local et national.

Al Kalaa Torres comprend cinq tours construites en pisé de terre, s’élevant sur une colline côtière de 90 mètres d’altitude à l’est de Bades. Cette forteresse dominait à l’époque le rivage afin de contrôler la côte et la navigation maritime.

Il est à noter que l’AFCP appuie des projets pour préserver un patrimoine culturel varié, y compris les bâtiments historiques, les sites archéologiques, les objets ethnographiques, les peintures, les manuscrits, les langues locales, ainsi que d’autres formes d’expression culturelle traditionnelle.