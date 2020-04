Al Hoceima: Lancement du 2e du festival de la créativité à distance

mardi, 7 avril, 2020 à 21:48

Al Hoceima – La Direction provinciale du ministère de l’Education nationale d’Al Hoceima a annoncé le lancement de la 2e édition du Festival “Créativités de la perle de la Méditerranée”, qui se déroule à distance sous le thème “Créatif à domicile”.

L’organisation de cette édition s’inscrit dans le cadre de l’enseignement à distance dispensé via les différents supports numériques notamment la plateforme “Telmid Tice”, “Facebook” et l’application “WhatsApp”, en publiant des cours filmés à travers lesquels la Direction provinciale a assuré la poursuite de l’enseignement et l’engagement de tous les étudiants.