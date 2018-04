“Al masrah al hor”, La troupe théâtrale qui porte sur ses épaules les préoccupations du Père des arts en Jordanie

vendredi, 20 avril, 2018 à 11:20

Par Lhoussein Laâouane

Amman – La troupe jordanienne “Al masrah al hor” (théâtre libre), qui a vu le jour dans la maison d’un dramaturge à Jabal Amman, a su se frayer lentement mais sûrement son chemin sur la voie du succès, devenant ainsi l’une des plus importantes troupes théâtrales soucieuses de la promotion de l’art dramaturge à l’échelle arabe.

La constitution de cette troupe fût le fruit d’une idée et d’une initiative de sept dramaturges, soucieux des préoccupations du Père des arts et animés par leur amour pour le théâtre, qui se rencontraient, une année durant, ou chez l’un d’eux, pour discuter de cette idée qui a mûri et donné naissance à cette troupe en mai 2000, a confié à la MAP son président, Mohamed Al Marachida.

A la faveur de l’expérience de ses fondateurs dans le domaine théâtral, en particulier, et artistique, en général, la troupe veille à présenter ses productions de manière continue grâce au sérieux de ses membres et à leur foi en la mission et les préoccupations de cet art ancestral.

Ainsi, la troupe a présenté des expériences diversifiées aussi bien en termes de forme et de style qu’en thématique abordée, ce qui lui a permis de franchir un palier et s’ériger en l’une des groupes les plus célèbres de la scène arabe.

Les premières initiatives visant la diffusion de la culture théâtrale en Jordanie remontent au début du XXè siècle quand certaines pièces mondiales furent présentées dans les écoles et dans d’autres espaces spécifiques, alors que le véritable début de l’art dramaturge jordanien remonte aux années 1960, avec l’émergence de la première troupe théâtrale professionnelle constituée par l’artiste feu Hani Sanawbar. Cette période a également été marquée par la naissance du théâtre universitaire au sein de l’Université de Jordanie.

Le théâtre jordanien s’est développé au fil des décennies, avec la multiplication des troupes qui ont présenté de nombreuses pièces produites avec la contribution du ministère jordanien de la Culture, outre la construction de plusieurs salles de théâtre, dont le théâtre du centre culturel royal et le théâtre du centre culturel Hussein à Amman.

Forte de son expérience de plus de 17 ans, la troupe “Al Masrah al hor” œuvre à satisfaire les goûts de toutes les générations, en allant se produire en dehors des villes, dans les localités “pauvres” et éloignées, tout en ciblant les enfants et en accordant l’importance à des sujets traitant de la question du genre et des préoccupations des femmes et du renforcement de leurs droits.

D’après le dramaturge Al Marachida, la troupe composée actuellement de 35 artistes qui se partagent l’amour du théâtre et animés par leur sens de responsabilité à l’égard de leur patrie, accorde une extrême importance à la proximité et veille ainsi à rapprocher cet art du citoyen dans les régions éloignées en vue de lui donner l’opportunité de bénéficier des spectacles et de tirer les enseignements du théâtre.

Il a souligné qu’en dépit de la carence des moyens, la troupe a décidé de s’investir dans le théâtre pour enfants et adultes, à travers la présentation de pièces dans les zones désenclavées du Royaume hachémite, armée en cela d’une conviction inébranlable en le pouvoir que pourrait exercer le théâtre, notamment en ces moments marqués par la prolifération du terrorisme et de l’extrémisme.

Il a fait savoir, dans ce sens, que depuis sa création, la troupe a interprété pas moins de 183 pièces dans les zones éloignées du pays.

Récemment, la troupe “Al Masrah al hor” est devenu la seule à avoir son propre espace pour présenter ses spectacles, qui est un lieu de rencontre culturelle et théâtrale entre les différents dramaturges jordaniens.

En 2005, la troupe a décidé d’organiser un festival arabe pour servir de plate-forme pour la présentation des différentes expériences arabes via des conférences intellectuelles et des oeuvres artistiques et culturelles. Or, le festival s’est rapidement développé et est devenu aujourd’hui un évènement international qui abrite des participants arabes et étrangers. Il fêtera, d’ailleurs, sa 13è édition fin ce mois (28 avril-3 mai), laquelle s’attend à la participation de directeurs de festivals internationaux et d’invités de marque venus des différents coins du monde.

C’est ainsi que le festival “Nuits du théâtre libre international”, organisé annuellement en coopération avec le ministère jordanien de la culture, figure désormais sur l’échiquier des grands festivals de théâtre.

Il est à noter que la troupe “Al masrah al hor” participe à plusieurs festivals dans le monde arabe, dont le Maroc où elle a signé sa toute première participation à l’étranger. Elle a ainsi pris part, à plusieurs reprises, au festival international des arts et de la culture de Rabat, au festival du théâtre universitaire de Casablanca, au festival de Taza de la poésie et du chant, au festival euro-méditerrannéen du théâtre de Tétouan, à côté d’autres festivals arabes, tenus notamment à Beyrouth, Damas, Le Caire et Tunis.