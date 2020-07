Ambassade du Portugal au Maroc: Un concours de photographie pour promouvoir les liens bilatéraux

jeudi, 16 juillet, 2020 à 23:50

Rabat – L’ambassade du Portugal au Maroc vient de lancer un concours de photographie pour promouvoir et diffuser, à travers l’image photographique, les liens existant entre les deux pays, de nature historique, culturelle, économique ou autre, annonce l’ambassade jeudi.

Intitulé “Portugal et Maroc – Regards croisés”, ce concours comprend deux catégories, la première porte sur la mémoire, le patrimoine et l’histoire des deux pays, alors que la seconde traite de divers aspects de leur vie contemporaine, de l’économie aux voyages, au sport, à la gastronomie ou autre, indique l’ambassade dans un communiqué, ajoutant que chaque catégorie est dotée d’un prix de 500 euros.

“La photo est un art démocratique, avec des millions de pratiquants. Nous souhaitons avec cette initiative découvrir et promouvoir des nouveaux talents, soit marocains ou portugais, et ainsi contribuer à une meilleure connaissance réciproque de nos deux pays”, a déclaré l’ambassadeur du Portugal au Maroc, Bernardo Futscher Pereira, cité dans le communiqué.

Le concours est ouvert aux ressortissants portugais et marocains ou résidents des deux pays, précise-t-on de même source, notant que les œuvres doivent être présentées jusqu’au 30 octobre 2020 et que le gagnant sera annoncé d’ici à la fin de l’année.

Le règlement complet du cours peut être consulté sur le site Internet de l’ambassade du Portugal au Maroc (https://www.rabat.embaixadaportugal.mne.pt), conclut le communiqué.