Anne-Laure Bonnet, véritable incarnation de la complémentarité entre le journalisme et la solidarité

samedi, 15 février, 2020 à 13:18

Par: Bassma Rayadi

Dakhla – L’une des journalistes et animatrices phares de la chaine Bein sports, Anne-Laure Bonnet officie sur la chaîne sportive depuis 2013, et anime l’émission club Europe de l’actualité du football européen.

Ayant travaillé en Italie, au Brésil et en Espagne, Bonnet a découvert d’autres cultures et d’autres modes de vie, a appris à partager un vrai goût pour la solidarité et à incarner cet esprit partout dans le monde.

Considérant le journalisme comme une vraie richesse, l’animatrice française a dévoilé que son métier lui a permis d’ouvrir les yeux sur les autres, d’aborder les gens et de raconter leur histoire et leurs situations “parfois difficiles”.

Fortement convaincue de la complémentarité entre le journalisme et la solidarité, Anne-Laure ne cesse de porter les valeurs de solidarité, de soutien et de partage là où elle accomplit ses missions de journaliste. Pour elle, lorsqu’on est journaliste, on a la chance de voyager partout dans le monde et on se rend compte de certaines situations “qu’on n’imaginait peut-être pas dans notre petit confort”.

“Il a fallu que je découvre certaines situations, grâce à mon métier, et j’ai commencé à faire le travail solidaire notamment lorsque j’étais au Brésil”, a-t-elle confié à la MAP, racontant qu’elle a découvert la situation d’enfants, livrés à eux-mêmes, ce qui l’a incité à militer au sein d’une association qui se charge de ces enfants.

Mme Bonnet a révélé avoir fait du travail solidaire au quotidien, via son engagement et son bagage médiatique, apportant ainsi aux associations de l’appui pour redorer leur image et améliorer leur communication.

“Je travaille actuellement avec une ONG qui aide les enfants à se développer, à apprendre à respecter les règles, à respecter et soutenir les autres, à s’entraider”, a-t-elle lancé, se disant fière de pouvoir contribuer au bien-être des autres, elle, qui considère que le partage et le soutien “définissent réellement l’être humain”.

Concernant sa participation à la sixième édition du raid solidaire féminin “Sahraouiya”, la journaliste et animatrice française a affirmé que sa participation est la première en son genre et qu’elle l’a fait sans hésitation. “Sahraouiya est un raid féminin et solidaire, et c’est parmi les choses qui me caractérisent”, s’est-elle réjouie.

Bonnet s’est dite impressionnée par Dakhla, ville accueillante aux paysages magnifiques et aux habitants adorables, qui l’ont entouré de chaleur et d’affection. Donc il est nécessaire de “rendre à cette ville captivante ce qu’elle mérite, de la solidarité, du partage et du soutien”, a-t-elle estimé.

“J’ai rencontré ici des femmes extraordinaires, qui racontaient des histoires personnelles. J’ai beaucoup apprécié l’esprit d’entraide entre toutes les équipes, toutes engagées pour une vocation sociale noble”, a-t-elle fait valoir, saluant ces femmes engagées qui accomplissent des actions de solidarité en faveur de leur société, qui resteront gravées dans la mémoire et qui forcent l’admiration.

Pour Anne-Laure, aider et soutenir, “c’est surtout aider les autres à donner le meilleur d’eux-mêmes, de se dépasser, de devenir meilleurs”. C’est idéalement ce que font les femmes marocaines, qui dépassent quelquefois des conditions difficiles pour évoluer et s’auto-affirmer à travers la lutte, l’affection et la combativité.